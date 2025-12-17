Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 17 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

- Pluies et averses localement orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, les plaines de phosphates, Abda et Chiadma le matin.
- Pluies et averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Rif l’après-midi et la nuit.
- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas au-delà de 1400 m.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et les provinces sahariennes.
- Températures minimales de l’ordre de -11/-2°c sur l’Atlas, de -1/6°c sur le Rif et les haut plateaux orientaux, de 12/14°c près des côtes et de 6/12°c partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en baisse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 17 décembre 2025:
– Oujda min 6 max 10
– Bouarfa min 0 max 6
– Al Hoceima min 10 max 14
– Tétouan min 5 max 14
– Sebta min 10 max 15
– Mellilia min 10 max 14
– Tanger min 9 max 15
– Kénitra min 7 max 17
– Rabat min 10 max 17
– Casablanca min 13 max 17
– El Jadida min 11 max 17
– Settat min 7 max 14
– Safi min 9 max 17
– Khouribga min 6 max 11
– Béni Mellal min 5 max 10
– Marrakech min 6 max 12
– Meknès min 5 max 12
– Fès min 6 max 12
– Ifrane min -2 max 2
– Taounate min 7 max 12
– Errachidia min 2 max 11
– Ouarzazate min 3 max 13
– Agadir min 12 max 19
– Essaouira min 10 max 17
– Laâyoune min 10 max 23
– Es-Semara min 11 max 21
– Dakhla min 16 max 21
– Aousserd min 11 max 23
– Lagouira min 15 max 25
– Midelt min 1 max 5