Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 17 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 17 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/12/2025 à 05h57

- Pluies et averses localement orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, les plaines de phosphates, Abda et Chiadma le matin.

- Pluies et averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Rif l’après-midi et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas au-delà de 1400 m.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de -11/-2°c sur l’Atlas, de -1/6°c sur le Rif et les haut plateaux orientaux, de 12/14°c près des côtes et de 6/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies de samedi à dimanche dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 17 décembre 2025:

Oujda min 6 max 10

Bouarfa min 0 max 6

Al Hoceima min 10 max 14

Tétouan min 5 max 14

Sebta min 10 max 15

Mellilia min 10 max 14

Tanger min 9 max 15

Kénitra min 7 max 17

Rabat min 10 max 17

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 11 max 17

Settat min 7 max 14

Safi min 9 max 17

Khouribga min 6 max 11

Béni Mellal min 5 max 10

Marrakech min 6 max 12

Meknès min 5 max 12

Fès min 6 max 12

Ifrane min -2 max 2

Taounate min 7 max 12

Errachidia min 2 max 11

Ouarzazate min 3 max 13

Agadir min 12 max 19

Essaouira min 10 max 17

Laâyoune min 10 max 23

Es-Semara min 11 max 21

Dakhla min 16 max 21

Aousserd min 11 max 23

Lagouira min 15 max 25

Midelt min 1 max 5

Société

Société

