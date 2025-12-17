Météo. Pluies sur de nombreuses régions ce mercredi 17 décembre, avec des chutes de neige sur l’Atlas

- Pluies et averses localement orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions Ouest voisines, les plaines de phosphates, Abda et Chiadma le matin.

- Pluies et averses localement orageuses sur l’Oriental, l’Est de la Méditerranée et le Rif l’après-midi et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux avec pluies éparses sur le Saïss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas au-delà de 1400 m.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de -11/-2°c sur l’Atlas, de -1/6°c sur le Rif et les haut plateaux orientaux, de 12/14°c près des côtes et de 6/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Nord-Ouest du Royaume et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Cap Spartel et Tarfaya et agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 17 décembre 2025:

– Oujda min 6 max 10

– Bouarfa min 0 max 6

– Al Hoceima min 10 max 14

– Tétouan min 5 max 14

– Sebta min 10 max 15

– Mellilia min 10 max 14

– Tanger min 9 max 15

– Kénitra min 7 max 17

– Rabat min 10 max 17

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 11 max 17

– Settat min 7 max 14

– Safi min 9 max 17

– Khouribga min 6 max 11

– Béni Mellal min 5 max 10

– Marrakech min 6 max 12

– Meknès min 5 max 12

– Fès min 6 max 12

– Ifrane min -2 max 2

– Taounate min 7 max 12

– Errachidia min 2 max 11

– Ouarzazate min 3 max 13

– Agadir min 12 max 19

– Essaouira min 10 max 17

– Laâyoune min 10 max 23

– Es-Semara min 11 max 21

– Dakhla min 16 max 21

– Aousserd min 11 max 23

– Lagouira min 15 max 25

– Midelt min 1 max 5