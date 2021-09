Tombes phéniciennes, plateau du Marchan, à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, dominant la baie de Tanger. Situées près du café maure Hafa, ces mystérieuses sépultures, encore peu valorisées, sont datées entre le VIIe et le Ve siècle av. JC.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 23 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de formations brumeuses ou provoqueront de la bruine par endroits, ce matin et la nuit suivante, dans les côtes de l’océan Atlantique et les plaines qui le bordent (le Gharb, Zemmour, la Chaouia, Doukkala et le Souss) ainsi qu’au nord de l'Oriental.

- Faibles pluies ou averses en Méditerranée, dans le Rif et vers Tanger.

- Ciel clair à peu nuageux dans le sud du Royaume et peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasse-poussières dans le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Vent modéré à relativement fort de secteur sud dans le sud de l’Oriental et le Tafilalet, modéré de secteur sud dans le Haut Atlas et l'Anti-Atlas et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

- Les températures minimales seront de l’ordre de 7°C à 14°C dans le Rif et l’Atlas, 18°C à 24°C dans le Tafilalet et l’extrême sud et de 15°C à 22°C ailleurs au Maroc.

- Les températures maximales seront de l’ordre de 33°C à 39°C à l’est et au sud des provinces sahariennes et le Tafilalet, de 20°C à 27°C dans l’Atlas, le Rif, les côtes, l’extrême nord-ouest et le nord de l’Oriental et de 26°C à 33°C dans le reste du pays.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, belle à peu agitée entre Tanger et Larache et peu agitée à agitée ailleurs dans les côtes marocaines.