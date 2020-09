© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 14 septembre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le temps sera relativement chaud sur l'extrême sud saharien, le Tafilalet et l’intérieur du Souss.

- Nuages à basse altitude et denses ce matin, avec de la bruine locale sur les côtes au centre du pays.

- Ciel passagèrement nuageux sur le nord de l’Oriental et la rive méditerranéenne; risque de chute de quelques gouttes éparses.

- Nuages instables avec des averses orageuses locales sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental, le Rif, le Tafilalet et l’Est du Saïss.

- Temps peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord-est sur le sud, faible à modéré de secteur nord sur le Nord du Royaume et variable ailleurs.

- Températures minimales de l’ordre de 13°C à 18°C sur l’Atlas, de 25°C à 30°C sur le Tafilalet et l’extrême Sud du pays et de 19°C à 25°C en général ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 38°C à 45°C sur l’extrême Sud-Est et le Sud des provinces Sahariennes, 34°C à 38°C sur le Sud-Est, l’intérieur des Provinces du Sud et l’intérieur du Souss, de 30°C à 36°C sur les plaines au nord et au centre, l’Oriental, le Rif et la région de Khouribga, et de 22°C à 29°C sur l’Atlas et près des côtes.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le détroit de Gibraltar, belle à peu agitée entre Tanger et Mehdia ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.