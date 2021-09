Gare ferroviaire d'Oujda. Réalisée pour 170 millions de DH, cette gare comprend un bâtiment voyageurs (6.700 m²) et des aménagements extérieurs (37.800 m²). Le doublement de la voie Fès-Oujda et son raccordement au réseau de la LGV est à terme prévu.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 20 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Formations brumeuses ce matin et la nuit suivante par endroits dans les côtes au nord du pays et leurs plaines proches: le Gharb, la Chaouia et Zemmour, ainsi que dans celle d’Agadir à Tarfaya et dans la plaine du Souss proche de l’océan.

- Légère pluie sur partie orientale de la rive méditerranéenne, ce matin et la nuit suivante.

- Temps instable dans les Haut et Moyen Atlas, le Tafilalet et l’Oriental, ondées ou averses orageuses par endroits.

- Quelques chasse-sable dans les Provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 20 septembre 2021.



Oujda : min (+19°C) ; max (+30°C)

Bouarfa : min (+22°C) ; max (+30°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+25°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+26°C)

Melilla : min (+20°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+32°C)

Beni Mellal : min (+19°C) ; max (+30°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+18°C) ; max (+32°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+33°C)

Ifrane : min (+13°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+19°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+32°C)

Ouarzazate : min (+19°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+19°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+24°C) ; max (+27°C).