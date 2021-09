© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 24 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et relativement denses circuleront au-dessus de Tanger, de la rive méditerranéenne, des plaines bordant l’Atlantique au nord (Gharb, Chaouia, Zemmour) ainsi que celle du Souss; bruine ou faible pluie par endroits.

- Des nuages cumuliformes provoqueront des pluies et des orages isolés dans l'Atlas, l’Oriental et le Rif.

- Rafales de vent relativement fortes dans le sud de l’Oriental et l’Atlas, chasse-poussières par endroits.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans les côtes au sud du pays, et belle à peu agitée dans le Détroit et entre le cap Spartel et Mehdia.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 24 septembre 2021.



Oujda : min (+16°C) ; max (+30°C)

Bouarfa : min (+23°C) ; max (+35°C)

Al Hoceïma : min (+20°C) ; max (+25°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+22°C)

Melilla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+24°C)

Kénitra : min (+19°C) ; max (+26°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+28°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+25°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+29°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+31°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+29°C)

Fès : min (+18°C) ; max (+31°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+28°C)

Taounate : min (+19°C) ; max (+31°C)

Errachidia : min (+21°C) ; max (+37°C)

Ouarzazate : min (+19°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+27°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+33°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+22°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).