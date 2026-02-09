Météo. Pluies et averses sur le Nord, neige sur l’Atlas et vents forts ce lundi 9 février

Parc Perdicaris, sur les hauteurs de Tanger, devant le détroit de Gibraltar. Ses 40 ha de végétation luxuriante en font le poumon vert de la ville. A l'origine, ce parc jouxtait une villa ayant appartenu au début du XXe à Ion Perdicaris, consul américain d'origine grecque. . DR

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies ou averses par moments sur le Haut Atlas, le Saïss, les plaines nord et le nord de l’Oriental.

- Temps nuageux avec faibles pluies éparses sur les plaines centre et sur le Souss.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 m.

- Rafales de vent fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental et assez fortes sur le nord-ouest et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez fréquents, la matinée, sur les côtes sud avec brume par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -4/2°C sur l’Atlas, de 1/7°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 13/17°C sur l’extrême sud, les côtes atlantiques et la Méditerranée et de 7/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Essaouira et Tarfaya, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira, devenant forte à très forte, l’après-midi, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 9 février 2026:

– Oujda min 10 max 16

– Bouarfa min 6 max 20

– Al Hoceima min 12 max 18

– Tétouan min 12 max 16

– Sebta min 14 max 16

– Melilla min 13 max 17

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 14 max 16

– Rabat min 14 max 17

– Casablanca min 15 max 18

– El Jadida min 13 max 17

– Settat min 10 max 15

– Safi min 14 max 18

– Khouribga min 7 max 11

– Béni Mellal min 8 max 15

– Marrakech min 10 max 19

– Meknès min 9 max 14

– Fès min 10 max 15

– Ifrane min 4 max 7

– Taounate min 10 max 14

– Errachidia min 6 max 24

– Ouarzazate min 7 max 23

– Agadir min 14 max 21

– Essaouira min 13 max 19

– Laâyoune min 14 max 24

– Es-Semara min 14 max 25

– Dakhla min 15 max 22

– Aousserd min 14 max 29

– Lagouira min 14 max 27

– Midelt min 6 max 14