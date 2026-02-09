Société

Météo. Pluies et averses sur le Nord, neige sur l’Atlas et vents forts ce lundi 9 février

Parc Perdicaris, sur les hauteurs de Tanger, devant le détroit de Gibraltar. Ses 40 ha de végétation luxuriante en font le poumon vert de la ville. A l'origine, ce parc jouxtait une villa ayant appartenu au début du XXe à Ion Perdicaris, consul américain d'origine grecque.  . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 9 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 09/02/2026 à 05h59

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies ou averses par moments sur le Haut Atlas, le Saïss, les plaines nord et le nord de l’Oriental.

- Temps nuageux avec faibles pluies éparses sur les plaines centre et sur le Souss.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 m.

- Rafales de vent fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental et assez fortes sur le nord-ouest et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez fréquents, la matinée, sur les côtes sud avec brume par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -4/2°C sur l’Atlas, de 1/7°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 13/17°C sur l’extrême sud, les côtes atlantiques et la Méditerranée et de 7/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Essaouira et Tarfaya, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira, devenant forte à très forte, l’après-midi, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 9 février 2026:

Oujda min 10 max 16

Bouarfa min 6 max 20

Al Hoceima min 12 max 18

Tétouan min 12 max 16

Sebta min 14 max 16

Melilla min 13 max 17

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 14 max 16

Rabat min 14 max 17

Casablanca min 15 max 18

El Jadida min 13 max 17

Settat min 10 max 15

Safi min 14 max 18

Khouribga min 7 max 11

Béni Mellal min 8 max 15

Marrakech min 10 max 19

Meknès min 9 max 14

Fès min 10 max 15

Ifrane min 4 max 7

Taounate min 10 max 14

Errachidia min 6 max 24

Ouarzazate min 7 max 23

Agadir min 14 max 21

Essaouira min 13 max 19

Laâyoune min 14 max 24

Es-Semara min 14 max 25

Dakhla min 15 max 22

Aousserd min 14 max 29

Lagouira min 14 max 27

Midelt min 6 max 14

