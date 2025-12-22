Météo. Pluies attendues sur le Nord et le Nord-Est ce lundi 22 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

-Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.
-Pluies ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès.
-Pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental.
-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.
-Température minimale de l’ordre de -4/4°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces sud et près des côtes, et de 5/9°C ailleurs.
-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Atlas et le Nord des provinces sud, et localement sur les côtes centre, la méditerranée et l’oriental.-Températures diurnes en baisse ou peu changeantes.
-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:
– Oujda min 3 max 10
– Bouarfa min 2 max 7
– Al Hoceima min 7 max 13
– Tétouan min 4 max 13
– Sebta min 11 max 14
– Melilia min 9 max 14
– Tanger min 7 max 14
– Kénitra min 10 max 15
– Rabat min 10 max 16
– Casablanca min 9 max 17
– El Jadida min 10 max 17
– Settat min 6 max 14
– Safi min 8 max 18
– Khouribga min 4 max 11
– Béni Mellal min 6 max 11
– Marrakech min 7 max 14
– Meknès min 6 max 11
– Fès min 6 max 11
– Ifrane min –1 max 2
– Taounate min 7 max 12
– Errachidia min 3 max 15
– Ouarzazate min 4 max 14
– Agadir min 11 max 19
– Essaouira min 10 max 18
– Laâyoune min 10 max 22
– Es-Semara min 9 max 21
– Dakhla min 9 max 24
– Aousserd min 9 max 21
– Lagouira min 14 max 23
– Midelt min 2 max 5