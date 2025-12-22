Société

Météo. Pluies attendues sur le Nord et le Nord-Est ce lundi 22 décembre, avec des chutes de neige sur les reliefs

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/12/2025 à 05h59

-Temps assez froid à froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Pluies ou averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et Oulmès.

-Pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre, la Méditerranée et l’Oriental.

-Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux.

-Température minimale de l’ordre de -4/4°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 10/16°C sur les provinces sud et près des côtes, et de 5/9°C ailleurs.

-Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Atlas et le Nord des provinces sud, et localement sur les côtes centre, la méditerranée et l’oriental.-Températures diurnes en baisse ou peu changeantes.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Larache, forte à très forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent, de dimanche à mercredi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 décembre 2025:

Oujda min 3 max 10

Bouarfa min 2 max 7

Al Hoceima min 7 max 13

Tétouan min 4 max 13

Sebta min 11 max 14

Melilia min 9 max 14

Tanger min 7 max 14

Kénitra min 10 max 15

Rabat min 10 max 16

Casablanca min 9 max 17

El Jadida min 10 max 17

Settat min 6 max 14

Safi min 8 max 18

Khouribga min 4 max 11

Béni Mellal min 6 max 11

Marrakech min 7 max 14

Meknès min 6 max 11

Fès min 6 max 11

Ifrane min –1 max 2

Taounate min 7 max 12

Errachidia min 3 max 15

Ouarzazate min 4 max 14

Agadir min 11 max 19

Essaouira min 10 max 18

Laâyoune min 10 max 22

Es-Semara min 9 max 21

Dakhla min 9 max 24

Aousserd min 9 max 21

Lagouira min 14 max 23

Midelt min 2 max 5

