© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 20 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid, gel ou verglas par endroits dans les montagnes de l’Atlas et du Rif.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de bancs de brume ou provoqueront une légère pluie par endroits dans les pleines du Gharb, de la Chaouia et du Souss et leurs côtes atlantiques proches.

- Des nuages de plus en plus denses seront à l’origine de pluies ou d’averses orageuses par endroits au cours de l’après-midi et la nuit à venir tout le long de la rive méditerranéenne, le Rif, les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Saïss, de même que dans les montagnes des Haut et Moyen Atlas.

- Vent modéré à relativement fort, de secteur Est vers Tanger et sa région, de même que plus généralement tout le long de la rive méditerranéenne, et de secteur nord dans les côtes au sud du pays. Vent faible à modéré, de secteur sud dans le Tafilalet et les Hauts Plateaux orientaux, et de secteur nord à ouest partout ailleurs dans le Royaume.

- Quelques chasse-sable dans le sud de l’Oriental et le Tafilalet.

- Les maximales seront en légère hausse dans l’Oriental et en baisse partout ailleurs.

- Mer peu agitée à forte en Méditerranée et dans le détroit, et peu agitée à agitée par endroits entre Tarfaya et Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 20 mars 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+21°C)

Bouarfa : min (+7°C) ; max (+10°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+20°C)

El Jadida : min (+15°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+19°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+20°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+19°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+20°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+22°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (-2°C) ; max (+17°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+25°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+23°C)

Ouarzazate : min (+10°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+11°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+26°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+29°C).