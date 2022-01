Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 2 janvier 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps plutôt froid dans l'Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux, où il gèlera par endroits.

- Un ciel couvert de nuages causera une légère pluie ou s’accompagnera de bancs de brume, ce matin et la nuit suivante, dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, ainsi que tout le long de la rive méditerranéenne.

- Ciel plus ou moins dégagé dans le reste du Royaume.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Sahara.

- Vent modéré de secteur Est dans le sud du Maroc, et faible à localement modéré de secteur nord à variable ailleurs dans le pays.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit et entre Tan-Tan et Boujdour, et agitée tout le long du reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 2 janvier 2022.



Oujda : min (+5°C) ; max (+23°C)

Bouarfa : min (+5°C) ; max (+21°C)

Al Hoceïma : min (+8°C) ; max (+15°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+9°C) ; max (+15°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+18°C)

Kénitra : min (+8°C) ; max (+18°C)

Rabat : min (+6°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+17°C)

El Jadida : min (+10°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+10°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+11°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+17°C)

Taounate : min (+12°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+7°C) ; max (+20°C)

Ouarzazate : min (+4°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+11°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+11°C) ; max (+27°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+30°C)

Aousserd : min (+17°C) ; max (+27°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+32°C).