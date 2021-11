Betteraves à sucre (plaine du Gharb). Généralement récoltée à l'automne, leur culture dure huit mois par an, mais l’agriculteur doit soigner sa terre toute l'année, dans un processus préservant la terre, l’air et l’eau. Le sucre est extrait de leur racine.

© Copyright : Ramagri

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 19 novembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid dans les montagnes de l’Atlas, du Rif, ainsi que dans les Hauts Plateaux.

- Des nuages à basse altitude et denses circuleront dans le ciel de la région de Tanger et provoqueront de la pluie.

- Pluies ou averses parfois orageuses par endroits dans le sud de l’Oriental et les reliefs de l’Atlas, le Tafilalet, le Souss, et le nord et l’est des Provinces du Sud.

- A la nuit tombée, des pluies arriveront sur les côtes atlantiques nord et leurs plaines proches (Gharb, Chaouia).

- Chutes de neige dans le Haut Atlas au-delà de 2500 mètres d’altitude.

- Rafales de vents relativement fortes à fortes vers Tanger, dans la rive méditerranéenne, les reliefs de l’Atlas et l’Oriental.

- Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, agitée à forte devenant peu agitée l'après midi à l'est du détroit, agitée à forte entre Tanger et Asilah, peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 19 novembre 2021.



Oujda : min (+8°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+11°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+14°C) ; max (+19°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+19°C)

Melilla : min (+17°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+20°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+18°C)

Beni Mellal : min (+10°C) ; max (+18°C)

Marrakech : min (+11°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+9°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+12°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+13°C)

Ouarzazate : min (+8°C) ; max (+11°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+18°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+22°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+19°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+25°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+25°C).