Météo. Pics de température dans le Centre et le Sud-Est ce dimanche 17 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et chaud sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur l’Ouest de la Méditerranée et les côtes Atlantiques.

– Ondées et orages sur les Haut et Anti-Atlas, leurs versants Est et sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centres, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 16/21°C sur les Haut et Moyen Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et sur les côtes Centres, de 24/30°C sur le Sud-Est, le Sud des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 20/26°C sur le reste du pays.

– Température en hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée, localement belle à peu agitée entre Cap Spartel et Larache.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 août 2025:

– Oujda min 23 max 40

– Bouarfa min 19 max 37

– Al Hoceima min 21 max 28

– Tétouan min 21 max 30

– Sebta min 21 max 27

– Mellilia min 23 max 32

– Tanger min 25 max 40

– Kénitra min 23 max 40

– Rabat min 23 max 32

– Casablanca min 23 max 28

– El Jadida min 22 max 32

– Settat min 23 max 44

– Safi min 21 max 38

– Khouribga min 25 max 42

– Béni Mellal min 28 max 42

– Marrakech min 27 max 43

– Meknès min 27 max 43

– Fès min 25 max 40

– Ifrane min 21 max 34

– Taounate min 29 max 44

– Errachidia min 27 max 40

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 20 max 27

– Essaouira min 22 max 31

– Laâyoune min 22 max 28

– Es-Semara min 22 max 46

– Dakhla min 18 max 26

– Aousserd min 26 max 45

– Lagouira min 21 max 31

– Midelt min 21 max 33.