Météo. Pics de température dans le Centre et le Sud-Est ce dimanche 17 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

La ville d'Ifrane, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/08/2025 à 06h01

Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et chaud sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur l’Ouest de la Méditerranée et les côtes Atlantiques.

– Ondées et orages sur les Haut et Anti-Atlas, leurs versants Est et sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centres, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 16/21°C sur les Haut et Moyen Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et sur les côtes Centres, de 24/30°C sur le Sud-Est, le Sud des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 20/26°C sur le reste du pays.

– Température en hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le Sud des provinces sahariennes.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée, localement belle à peu agitée entre Cap Spartel et Larache.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 août 2025:

Oujda min 23 max 40

Bouarfa min 19 max 37

Al Hoceima min 21 max 28

Tétouan min 21 max 30

Sebta min 21 max 27

Mellilia min 23 max 32

Tanger min 25 max 40

Kénitra min 23 max 40

Rabat min 23 max 32

Casablanca min 23 max 28

El Jadida min 22 max 32

Settat min 23 max 44

Safi min 21 max 38

Khouribga min 25 max 42

Béni Mellal min 28 max 42

Marrakech min 27 max 43

Meknès min 27 max 43

Fès min 25 max 40

Ifrane min 21 max 34

Taounate min 29 max 44

Errachidia min 27 max 40

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 20 max 27

Essaouira min 22 max 31

Laâyoune min 22 max 28

Es-Semara min 22 max 46

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 26 max 45

Lagouira min 21 max 31

Midelt min 21 max 33.

