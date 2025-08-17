Météo. Pics de température dans le Centre et le Sud-Est ce dimanche 17 août, avec des orages attendus sur l’Atlas

Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures Nord et Centres, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes et chaud sur l’Oriental.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur l’Ouest de la Méditerranée et les côtes Atlantiques.
– Ondées et orages sur les Haut et Anti-Atlas, leurs versants Est et sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centres, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 16/21°C sur les Haut et Moyen Atlas, les Hauts plateaux Orientaux et sur les côtes Centres, de 24/30°C sur le Sud-Est, le Sud des provinces sahariennes, le Saiss, les plaines intérieures, le Tangérois, et l’intérieur du Souss et de 20/26°C sur le reste du pays.
– Température en hausse sur la Méditerranée, le Tangérois et le Sud des provinces sahariennes.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée, localement belle à peu agitée entre Cap Spartel et Larache.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et vague de chaleur avec chergui, de vendredi à lundi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 août 2025:
– Oujda min 23 max 40
– Bouarfa min 19 max 37
– Al Hoceima min 21 max 28
– Tétouan min 21 max 30
– Sebta min 21 max 27
– Mellilia min 23 max 32
– Tanger min 25 max 40
– Kénitra min 23 max 40
– Rabat min 23 max 32
– Casablanca min 23 max 28
– El Jadida min 22 max 32
– Settat min 23 max 44
– Safi min 21 max 38
– Khouribga min 25 max 42
– Béni Mellal min 28 max 42
– Marrakech min 27 max 43
– Meknès min 27 max 43
– Fès min 25 max 40
– Ifrane min 21 max 34
– Taounate min 29 max 44
– Errachidia min 27 max 40
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 20 max 27
– Essaouira min 22 max 31
– Laâyoune min 22 max 28
– Es-Semara min 22 max 46
– Dakhla min 18 max 26
– Aousserd min 26 max 45
– Lagouira min 21 max 31
– Midelt min 21 max 33.