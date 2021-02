Entrée de Boujdour (Laâyoune-Sakia El Hamra). La ville est connue pour sa célèbre corniche et ses longues plages de plusieurs kilomètres. Le plan d’aménagement urbain de la ville de Boujdour a prévu une zone stratégique pour des investissements touristiques, sur 80 hectares.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 24 février 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Le ciel sera passagèrement nuageux dans l’Oriental et la rive méditerranéenne.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps et le ciel sera peu nuageux à clair.

- Le temps sera relativement froid avec du gel ou du verglas, ce matin et la nuit suivante, sur l’Atlas, le Rif et le sud de l’Oriental.

- Vent modéré de secteur nord sur l’Oriental, le sud et le nord du Royaume, de secteur Est dans la région de Tanger et variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre Tarfaya et Boujdour, peu agitée à forte dans le détroit et agitée à forte ailleurs dans l'Atlantique.





