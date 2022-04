La Koutoubia de Marrakech reflète l'art des Almohades (XIIe siècle). Son minaret de 77 mètres, surmonté d'une flèche et d'orbes métalliques, fut sans doute inspiré d'autres bâtiments, comme ses contemporaines tour Hassan (Rabat), ou Giralda (Séville).

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 2 avril 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid et gel par endroits dans les montagnes de l’Atlas et du Rif ainsi que dans les Hauts Plateaux.

- Formations brumeuses et nuages à basse altitude le long les côtes proches des plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, de même que dans le nord de l’Oriental et les Provinces du Sud.

- Ciel passagèrement nuageux à l’ouest de la rive méditerranéenne, dans le Rif et la chaîne de l’Atlas.

- Quelques rafales de vent relativement fortes à Tanger et sa région.

- Chasse-sable par endroits dans le Tafilalet et les Provinces du Sud.

- Les températures de ce jour sont en hausse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, calme à peu agitée dans le détroit et peu agitée à agitée partout ailleurs le long des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 2 avril 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+7°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+8°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+9°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+8°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+9°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+9°C) ; max (+23°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+20°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+7°C) ; max (+26°C)

Beni Mellal : min (+9°C) ; max (+26°C)

Marrakech : min (+12°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+7°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+12°C) ; max (+26°C)

Ouarzazate : min (+12°C) ; max (+28°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+27°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+19°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+26°C).