Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 16 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Bancs de brume dans les côtes et les plaines proches de l’Atlantique (Gharb, Chaouia, Doukkala, Souss), ce matin et la nuit suivante.

- Circulation de nuages élevés dans le ciel du sud et de l'est, ciel relativement dégagé ailleurs dans le Royaume.

- Vent faible à modéré, de secteur nord à est dans les Provinces du Sud, de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre le cap Spartel et Boujdour, et parfois peu agitée à agitée le matin, et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 16 octobre 2021.



Oujda : min (+12°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+14°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+15°C) ; max (+25°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+27°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+15°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+16°C) ; max (+31°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+15°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+16°C) ; max (+30°C)

Marrakech : min (+19°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+29°C)

Fès : min (+14°C) ; max (+30°C)

Ifrane : min (+10°C) ; max (+22°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+28°C)

Errachidia : min (+15°C) ; max (+29°C)

Ouarzazate : min (+16°C) ; max (+32°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+29°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+34°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+35°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+39°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+30°C).