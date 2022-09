Chefchaouen, fondée en 1471 par Moulay Ali Ben Rachid (1440-1512), afin de contenir Espagnols et Portugais, à partir de Sebta. Chassés d'Andalousie, juifs et musulmans s'y installèrent dès la fin du XVe siècle. La cité vécut longtemps repliée sur elle-même.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 septembre 2022.

- Quelques bancs de brume le long des côtes bordant l’Atlantique.

- Pluies et averses éparses la nuit suivante le long des côtes au nord de Safi et dans l’ensemble de la plaine de Abda, à Tanger et sa région, de même que dans le Rif Occidental.

- Fine pluie par endroits le long des côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya.

- Rafales de vent relativement fortes dans le sud du pays, de même que le long des côtes entre Agadir et Sidi Ifni, ainsi que dans l’ensemble de la rive méditerranéenne.

- Chasse-sable par endroits à l'intérieur des terres au Sahara.

- Températures du jour en baisse dans le nord du pays, ainsi que dans son sud, et en légère hausse dans le Tafilalet.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte dans le reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 29 septembre 2022.

Oujda : min (+16°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+13°C) ; max (+27°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+25°C)

Melilia : min (+19°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+24°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+13°C) ; max (+25°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+14°C) ; max (+25°C)

Fès : min (+15°C) ; max (+25°C)

Midelt : min (+10°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+19°C) ; max (+30°C)

Ouarzazate : min (+16°C) ; max (+31°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+27°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+38°C)

Lagouira : min (+24°C) ; max (+32°C).