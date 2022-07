© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 juillet 2022.

- Maximales en légère hausse dans la moitié nord du Royaume, et un temps toujours chaud ou très chaud par endroits dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Souss-Massa, le Tafilalet et à l’intérieur des terres au Sahara.

- Bancs de brume et bruine par endroits le long de la rive méditerranéenne et des côtes atlantiques.

- Ondées ou averses orageuses accompagnées de rafales de vent par endroits au Sahara.

- Orages accompagnés de pluies et de rafales de vent dans les Haut et Moyen Atlas, la plaine du Saïss, le plateau du Tadla, la plaine du Haouz, le Rif, et le sud de l’Oriental.

- Chasse-sable par endroits au Sahara et dans le Tafilalet.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée dans le détroit, agitée entre Jorf Lasfar et Tarfaya, peu agitée à agitée le long du reste du littoral atlantique.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 23 juillet 2022.

Oujda : min (+23°C) ; max (+41°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+40°C)

Al Hoceïma : min (+24°C) ; max (+33°C)

Tétouan : min (+21°C) ; max (+30°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+29°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+38°C)

Tanger : min (+25°C) ; max (+40°C)

Kénitra : min (+22°C) ; max (+38°C)

Rabat : min (+22°C) ; max (+36°C)

Casablanca : min (+21°C) ; max (+34°C)

El Jadida : min (+21°C) ; max (+36°C)

Settat : min (+25°C) ; max (+43°C)

Safi : min (+25°C) ; max (+45°C)

Khouribga : min (+27°C) ; max (+42°C)

Beni Mellal : min (+28°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+29°C) ; max (+45°C)

Meknès : min (+25°C) ; max (+43°C)

Fès : min (+24°C) ; max (+43°C)

Ifrane : min (+15°C) ; max (+31°C)

Taounate : min (+29°C) ; max (+39°C)

Errachidia : min (+29°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+26°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+23°C) ; max (+42°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+24°C) ; max (+39°C)

Smara : min (+32°C) ; max (+42°C)

Dakhla : min (+22°C) ; max (+37°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+27°C).