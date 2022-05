Casablanca, ville la plus peuplée du Royaume, compte 3,3 millions d'habitants. En 1781, la traduction espagnole de Casa Blanca est employée, quand des négociants de Venise, les frères Chiappe, importent des céréales depuis le nouveau port, construit sur ordre du Sultan Mohammed III.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 mai 2022.

- Les maximales seront en hausse et le temps sera chaud à l’intérieur des terres dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, dans le nord de l’Oriental, les régions de Marrakech-Safi et de Souss-Massa, de même que dans l’ensemble des régions du Sahara (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab, y compris à l’extrême sud-est).

- Quelques fines pluies par endroits caractériseront le ciel sur les côtes entre Agadir et Tarfaya.

- Ce matin et à la nuit tombée, bancs de brume ou bruine le temps le long de la rive méditerranéenne ainsi que dans les plaines du Gharb et du Souss, dans leur partie proche de l’océan.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, de même que dans l’Oriental, et peu nuageux à clair ailleurs au Maroc.

- Chasse-sable par endroits au Sahara, dans le Tafilalet et le sud de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées ou relativement fortes par endroits à Tanger et sa région, près de Guelmim et Tan-Tan, dans la chaîne de l’Atlas, l’Oriental, le Souss et le Haouz, de même que le long des côtes au sud du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée dans le détroit, belle à peu agitée en Méditerranée, ainsi qu’entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte au nord de Tarfaya, et agitée tout au long des côtes du sud du Maroc.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 19 mai 2022.



Oujda : min (+14°C) ; max (+40°C)

Bouarfa : min (+18°C) ; max (+35°C)

Al Hoceïma : min (+19°C) ; max (+28°C)

Tétouan : min (+15°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+23°C)

Mellilia : min (+17°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+31°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+31°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+27°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+29°C)

Settat : min (+17°C) ; max (40°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+34°C)

Khouribga : min (+20°C) ; max (+39°C)

Beni Mellal : min (+21°C) ; max (+32°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+43°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+42°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+42°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+32°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+40°C)

Errachidia : min (+16°C) ; max (+29°C)

Ouarzazate : min (+19°C) ; max (+36°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+29°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+19°C) ; max (35°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+24°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+27°C).