Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 13 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses s’accompagneront de formations brumeuses ou provoqueront de la bruine sur les côtes, les plaines du Gharb, du Saïss, de la Chaouia et du Souss, ainsi que dans le nord de l'Oriental et les Hauts Plateaux.

- Temps passagèrement nuageux dans le Rif, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental, où quelques gouttes de pluie éparses sont attendues.

- Ciel clair ou peu nuageux ailleurs au Maroc.

- Vent modéré de secteur est vers Tanger et faible à modéré de secteur nord à ouest prédominant ailleurs dans le Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit, peu agitée entre Tanger et Boujdour, devenant localement peu agitée à agitée la nuit entre Tanger et Larache et entre le cap Sim et Tan Tan et peu agitée à agitée au sud des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 13 octobre 2021.



Oujda : min (+14°C) ; max (+25°C)

Bouarfa : min (+17°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+26°C) ; max (+25°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+23°C)

Melilla : min (+16°C) ; max (+25°C)

Tanger : min (+19°C) ; max (+29°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+17°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+18°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+28°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+29°C)

Beni Mellal : min (+15°C) ; max (+27°C)

Marrakech : min (+19°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+16°C) ; max (+28°C)

Fès : min (+17°C) ; max (+28°C)

Ifrane : min (+9°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+19°C) ; max (+28°C)

Errachidia : min (+18°C) ; max (+30°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+31°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+23°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+26°C).