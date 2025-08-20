Météo. Le Sud toujours accablé par la chaleur ce mercredi 20 août tandis que le Nord gagne en fraîcheur

- Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces du Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines de Tadla et l’intérieur du Souss.
- Nuages cumuliformes et faiblement instables sur l’intérieur des provinces Sahariennes.
- Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et sur le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.
- Chasse-poussières locales sur les régions Est et Sud du Royaume.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les côtes Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental, l’Atlas et ses versants Est.
- Température minimale de l’ordre de 26/20°C sur l’Atlas, le Rif et les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, le Souss, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 19/24°C partout ailleurs.
- Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud de Mehdia, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir, et au Sud de Dakhla.
Lire aussi : Pourquoi le Maroc subit une vague de chaleur exceptionnelle en août
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 20 août 2025:
– Oujda min 22 max 33
– Bouarfa min 22 max 38
– Al Hoceima min 21 max 30
– Tétouan min 23 max 31
– Sebta min 22 max 24
– Mellilia min 25 max 28
– Tanger min 21 max 25
– Kénitra min 19 max 27
– Rabat min 19 max 27
– Casablanca min 20 max 26
– El Jadida min 20 max 27
– Settat min 18 max 33
– Safi min 14 max 33
– Khouribga min 14 max 33
– Béni Mellal min 22 max 36
– Marrakech min 20 max 39
– Meknès min 17 max 31
– Fès min 18 max 34
– Ifrane min 16 max 29
– Taounate min 18 max 34
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 22 max 39
– Agadir min 20 max 33
– Essaouira min 19 max 29
– Laâyoune min 20 max 32
– Es-Semara min 23 max 46
– Dakhla min 21 max 23
– Aousserd min 24 max 41
– Lagouira min 21 max 27
– Midelt min 20 max 34.