Météo. Le Sud toujours accablé par la chaleur ce mercredi 20 août tandis que le Nord gagne en fraîcheur

Baie de Cala Iris, du nom de ce village méditerranéen au nord du Maroc (province d'Al Hoceïma, à la frontière du Rif occidental et du Rif central). Cet endroit paradisiaque est connu pour ses îlots, dont celui de Cala Iris, son ancien camping municipal et son petit port de pêche. . DR

- Temps encore chaud sur l’intérieur des provinces du Sud et l’extrême Sud-Est du pays, et assez chaud sur les plaines de Tadla et l’intérieur du Souss.

- Nuages cumuliformes et faiblement instables sur l’intérieur des provinces Sahariennes.

- Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plateaux des Phosphates et sur le Nord-Ouest des provinces Sahariennes.

- Chasse-poussières locales sur les régions Est et Sud du Royaume.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud, les côtes Centre, la rive méditerranéenne, l’Oriental, l’Atlas et ses versants Est.

- Température minimale de l’ordre de 26/20°C sur l’Atlas, le Rif et les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, le Souss, l’extrême Sud-Est et l’Est des provinces Sud et de 19/24°C partout ailleurs.

- Rafraîchissement sensible des températures diurnes sur les régions Nord et Centre.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée au Sud de Mehdia, localement agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir, et au Sud de Dakhla.

Lire aussi : Pourquoi le Maroc subit une vague de chaleur exceptionnelle en août

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 20 août 2025:

– Oujda min 22 max 33

– Bouarfa min 22 max 38

– Al Hoceima min 21 max 30

– Tétouan min 23 max 31

– Sebta min 22 max 24

– Mellilia min 25 max 28

– Tanger min 21 max 25

– Kénitra min 19 max 27

– Rabat min 19 max 27

– Casablanca min 20 max 26

– El Jadida min 20 max 27

– Settat min 18 max 33

– Safi min 14 max 33

– Khouribga min 14 max 33

– Béni Mellal min 22 max 36

– Marrakech min 20 max 39

– Meknès min 17 max 31

– Fès min 18 max 34

– Ifrane min 16 max 29

– Taounate min 18 max 34

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 22 max 39

– Agadir min 20 max 33

– Essaouira min 19 max 29

– Laâyoune min 20 max 32

– Es-Semara min 23 max 46

– Dakhla min 21 max 23

– Aousserd min 24 max 41

– Lagouira min 21 max 27

– Midelt min 20 max 34.