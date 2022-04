© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 26 avril 2022.

- Pluies ou averses accompagnées d'orages dans les Haut et Moyen Atlas y compris dans la région d’Oulmès, les plaines du Gharb, de la Chaouia et des Doukkala, les Hauts Plateaux, les montagnes du Rif, la plaine du Saïss et l’Oriental.

- Faibles pluies et risque d'orages par endroits dans le Tafilalet, la plaine du Gharb et celle du Saïss, de même que le long de la rive méditerranéenne

- Flocons de neige aux sommets du Haut Atlas.

- Bancs de brume ou bruine par endroits au Sahara, ainsi que le long des côtes atlantiques au nord du Royaume et près de la plaine du Souss.

- Chasse-sable au Sahara, dans le Tafilalet et l’Oriental.

- Rafales de vents relativement fortes dans le nord du Sahara ainsi que dans les proches du Souss, de même que dans le sud de l’Oriental, les montagnes de l’Atlas et le Tafilalet.

- Les maximales sont en baisse par rapport à hier, notamment dans le Nord et les reliefs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, calme à peu agitée dans le détroit, peu agitée entre le cap Spartel et Safi, et peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 26 avril 2022.

Oujda : min (+10°C) ; max (+20°C)

Bouarfa : min (+16°C) ; max (+26°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+19°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+18°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+17°C)

Melilla : min (+11°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+10°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+23°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+20°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+6°C) ; max (+13°C)

Taounate : min (+14°C) ; max (+20°C)

Errachidia : min (+16°C) ; max (+28°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+26°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+20°C)

Aousserd : min (+15°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+25°C).