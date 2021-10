Îlot de Cala Iris, en Méditerranée (province d'Al Hoceïma). En projet pour cette plage, à la frontière entre le Rif occidental et le Rif central, un camping écologique et plusieurs établissements hôteliers, qui impulseront une nouvelle dynamique au tourisme dans le Nord.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 19 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Hausse des températures et temps relativement chaud dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, ainsi que dans les Provinces du Sud.

- Des nuages à basse altitude et denses circuleront dans le ciel à l’ouest de la rive méditerranéenne et provoqueront une légère pluie par endroits.

- Formations brumeuses par endroits dans les côtes atlantiques et leurs plaines proches au nord (Gharb, Chaouia), ainsi que dans la partie du Souss proche de l’océan, ce matin et la nuit suivante.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps et le ciel sera peu nuageux à clair.

- Chasse-sable par endroits dans les Provinces du Sud et le Tafilalet.

- Vent relativement fort de secteur est vers Tanger et faible à modéré, de secteur nord à est dans les Provinces du Sud, de secteur Sud dans le Tafilalet et les Hauts Plateaux et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée par endroits et peu agitée entre Safi et Boujdour.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 19 octobre 2021.



Oujda : min (+15°C) ; max (+28°C)

Bouarfa : min (+14°C) ; max (+25°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+20°C) ; max (+23°C)

Melilla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+26°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+34°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+38°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+17°C) ; max (+30°C)

Settat : min (+19°C) ; max (+35°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+30°C)

Khouribga : min (+17°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+33°C)

Marrakech : min (+19°C) ; max (+35°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+34°C)

Fès : min (+17°C) ; max (+32°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+26°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+16°C) ; max (+27°C)

Ouarzazate : min (+17°C) ; max (+31°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+28°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+35°C)

Smara : min (+22°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+19°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+40°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+32°C).