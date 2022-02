Entré en service fin 2014, le parc éolien de Tarfaya, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, est le plus grand d'Afrique. Ses 130 turbines et 131 éoliennes de 81 mètres de hauteur couvrent les besoins en électricité de plusieurs centaines de milliers de personnes.

© Copyright : Siemens

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 16 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid de saison et gel par endroits, ce matin et la nuit à venir, dans le Tafilalet, l’Oriental, dans les montagnes du Rif et de l’Atlas, dont au Moyen Atlas, vers Oulmès, ainsi que dans le bassin des Ouled Abdoun.

- Quelques bancs de brume circuleront dans les côtes au nord du Royaume, ainsi qu'au nord du Sahara.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Sahara.

- Vent relativement fort, de secteur est dans le sud du pays.

- Les maximales seront en hausse au cours de la journée.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Casablanca et agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 16 février 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+20°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+7°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+7°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+7°C) ; max (+18°C)

Melilla : min (+6°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+5°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+6°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+5°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+10°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+10°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+21°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+24°C)

Meknès : min (+5°C) ; max (+20°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (-1°C) ; max (+13°C)

Taounate : min (+6°C) ; max (+19°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+20°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+21°C)

Agadir : min (+13°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+24°C)

Laâyoune : min (+13°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+12°C) ; max (+27°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+15°C) ; max (+28°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+31°C).