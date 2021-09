Le phare du Cap Spartel est entré en service en 1884. L'édifice au caractère architectural mauresque, avec sa tour carrée surmontée d'une lanterne, mesure de 24 mètres de haut et figure parmi les plus grands phares d'Afrique.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 30 septembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps chaud dans le Souss et les régions à l'ouest de l'Atlas et relativement chaud dans le reste des plaines à l’intérieur des terres et l’extrême sud-est du Royaume.

- Des bancs de brume circuleront ce matin et la nuit suivante par endroits sur les côtes et le nord de l’Oriental.

- Ondées éparses et orages isolés dans les Haut et Moyen Atlas, vers Jorf Lasfar et Oulmès ainsi que dans les Hauts Plateaux.

- Bruine éparse sur la rive méditerranéenne.

- Quelques chasse-sable par endroits dans les Provinces du Sud.

- Vent modéré à parfois relativement fort de secteur Est vers Tanger, modéré de secteur nord dans côtes d’Agadir à Tarfaya ainsi que dans le reste des côtes au sud du Royaume; faible à modéré de secteur sud dans le Tafilalet et les Hauts Plateaux et de secteur nord à variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit et entre le cap Spartel et Mehdia et agitée à forte ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 30 septembre 2021.



Oujda : min (+16°C) ; max (+30°C)

Bouarfa : min (+21°C) ; max (+34°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+27°C)

Tétouan : min (+18°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+24°C)

Melilla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+28°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+20°C) ; max (+28°C)

Settat : min (+20°C) ; max (+36°C)

Safi : min (+20°C) ; max (+35°C)

Khouribga : min (+19°C) ; max (+38°C)

Beni Mellal : min (+22°C) ; max (+38°C)

Marrakech : min (+22°C) ; max (+41°C)

Meknès : min (+19°C) ; max (+37°C)

Fès : min (+16°C) ; max (+38°C)

Ifrane : min (+14°C) ; max (+30°C)

Taounate : min (+23°C) ; max (+37°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+36°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+40°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+26°C)

Laâyoune : min (+21°C) ; max (+38°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+40°C)

Dakhla : min (+21°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+26°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+31°C).