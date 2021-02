Cascades d'Ouzoud (entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas). Alimentées par l'oued el-Abid, affluent de l'Oum er-Rbia, l'oued le plus important du Maroc, ces chutes d'eau d'environ 110 m, les plus hautes d'Afrique du Nord, sont situées à 1060 mètres d'altitude.