Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 8 juin 2022.

- Temps relativement chaud dans le Tafilalet, l’Oriental, à l’intérieur des terres dans le Souss, au Sahara, dans l’ensemble des plaines, de même que dans le nord des montagnes du Rif.

- Bancs de brume par endroits dans la partie proche de l’océan Atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss.

- Ondées éparses et risque d’orages dans les montagnes du Haut et du Moyen Atlas.

- Rafales de vents relativement fortes le long des côtes atlantiques entre Agadir et Tarfaya, de même que dans l’ensemble des côtes au sud du pays.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Sahara.

- Les températures du jour sont en légère baisse par rapport à hier dans le nord du pays, y compris l’Oriental dans son ensemble. Il fera en revanche plus chaud qu’hier partout ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre le cap Spartel et Mehdia, peu agitée à temporairement agitée, tôt au matin, dans le détroit et agitée à forte par endroits ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 8 juin 2022.

Oujda : min (+20°C) ; max (+35°C)

Bouarfa : min (+23°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+22°C) ; max (+31°C)

Tétouan : min (+22°C) ; max (+34°C)

Sebta : min (+21°C) ; max (+28°C)

Mellilia : min (+22°C) ; max (+33°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+30°C)

Kénitra : min (+18°C) ; max (+28°C)

Rabat : min (+18°C) ; max (+26°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+18°C) ; max (+26°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+33°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+31°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+34°C)

Beni Mellal : min (+20°C) ; max (+37°C)

Marrakech : min (+20°C) ; max (+38°C)

Meknès : min (+17°C) ; max (+33°C)

Fès : min (+19°C) ; max (+35°C)

Ifrane : min (+19°C) ; max (+35°C)

Taounate : min (+19°C) ; max (+34°C)

Errachidia : min (+25°C) ; max (+39°C)

Ouarzazate : min (+21°C) ; max (+39°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+18°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+19°C) ; max (+38°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+25°C) ; max (+43°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+31°C).