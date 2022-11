Tanger. Citée depuis la plus haute Antiquité, avec ses deux mille cinq cents ans d’existence, la ville compte aujourd'hui une population de 974.000 habitants. C’est l’une des plus anciennes villes d’Afrique du Nord et une terre d'accueil pour de nombreux artistes et intellectuels.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la Météorologie pour le lundi 21 novembre 2022.

- Le temps sera froid dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, ainsi que dans l'Oriental.

- Ciel couvert de nuages devenant de plus en plus denses au cours de l’après-midi et à la nuit tombée, quelques gouttes de pluie ou de faibles pluies sont attendues à Tanger et sa région, dans le bassin du Loukkos et dans le Rif.

- Fortes rafales de vent le long de la rive méditerranéenne.

- Températures du jour en hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée, et qui deviendra agitée au cours de l’après-midi dans le détroit, agitée le long du littoral atlantique. La houle sera peu agitée à agitée par endroits au nord de Mehdia.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 21 novembre 2022.

Oujda : min (+9°C) ; max (+22 °C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+17 °C)

Al Hoceïma : min (+11 °C) ; max (+22 °C)

Tétouan : min (+13 °C) ; max (+21 °C)

Sebta : min (+13 °C) ; max (+21 °C)

Melilia : min (+11 °C) ; max (+21 °C)

Tanger : min (+13 °C) ; max (+20 °C)

Kénitra : min (+10 °C) ; max (+22 °C)

Rabat : min (+11 °C) ; max (+20 °C)

Casablanca : min (+11 °C) ; max (+21 °C)

El Jadida : min (+13 °C) ; max (+21 °C)

Settat : min (+9°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+13 °C) ; max (+22 °C)

Khouribga : min (+7 °C) ; max (+22 °C)

Beni Mellal : min (+9 °C) ; max (+24 °C)

Marrakech : min (+10 °C) ; max (+26 °C)

Meknès : min (+7 °C) ; max (+19 °C)

Fès : min (+7 °C) ; max (+19 °C)

Midelt : min (+3°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+3 °C) ; max (+15 °C)

Taounate : min (+7 °C) ; max (+18 °C)

Errachidia : min (+7 °C) ; max (+21 °C)

Ouarzazate : min (+8 °C) ; max (+24 °C)

Agadir : min (+11 °C) ; max (+26 °C)

Essaouira : min (+14 °C) ; max (+22 °C)

Laâyoune : min (+16 °C) ; max (+31 °C)

Smara : min (+13 °C) ; max (+29 °C)

Dakhla : min (+17 °C) ; max (+24 °C)

Aousserd : min (+17 °C) ; max (+31 °C)

Lagouira : min (+19 °C) ; max (+35 °C).