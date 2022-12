© Copyright : DR

De fortes pluies à caractère parfois orageux (avec des précipitations d'une hauteur comprise entre 80 et 120 mm) et des chutes de neige (de 30 à 70 cm de hauteur) sont prévues de ce mercredi 14 décembre à vendredi prochain, 16 décembre 2022, dans plusieurs provinces du Royaume, annonce ce mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tétouan, Larache, Ouazzane, Mdiq-Fnideq et Chefchaouen connaîtront, de ce mercredi 14 décembre 2022 à 10 heures au lendemain, jeudi 15 décembre 2022 à midi, de fortes pluies parfois à caractère orageux, dont la hauteur variera entre 80 et 120 mm (ce qui équivaut à un niveau de vigilance rouge), indique la DGM dans un bulletin d’alerte actualisé.

Des précipitations variant entre 50 et 80 mm de hauteur (équivalentes à un niveau de vigilance orange) s’abattront également entre ce mercredi à 10 heures et jeudi prochain, 15 décembre 2022 à 20 heures sur les provinces de Taounat, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra. Des précipitations d'une hauteur comprise entre 40 et 60 mm concerneront quant à elles Rabat, Skhirat-Temara, Salé, Khémisset, El Jadida, Mohammedia, Benslimane, Mediouna, Nouaceur, Berrechid, Khouribga, Casablanca, El Hajeb, Sefrou, Meknès, Fès et Moulay Yaacoub, selon la DGM.

Des pluies dont la hauteur varie entre 50 et 70 mm sont attendues de ce mercredi à 18 heures au lendemain, jeudi, à 23 heures dans les provinces de Taza, Ifrane, Khénifra, Azilal et Beni Mellal.

D'autre part, de fortes rafales de vent (d'une vitesse comprise entre 50 et 70 km/h) sont prévues ces mercredi et jeudi, dans les plaines au nord d’Essaouira (Abda, Doukkala), le Rif, le Saïss ainsi que dans les Haut et Moyen Atlas.

Par ailleurs, des chutes de neige dont la hauteur varie entre 30 et 70 cm (ce qui équivaut à un niveau de vigilance orange) concerneront de ce jeudi à 10 heures au lendemain, vendredi, à 20 heures, les provinces d'Ifrane, Midelt, Boulemane, Taza, Beni Mellal et Azilal, indique la DGM.