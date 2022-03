Prenant sa source dans le Rif, l'oued Loukkos se jette dans l'océan vers Larache, une région où l'écosystème autour de ce fleuve a permis son inscription en tant que Site d'intérêt écologique et biologique (SIBE) auprès du secrétariat Ramsar.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 3 mars 2022, établies par la direction générale de la météorologie.

- Temps froid dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, l’Oriental, le Tafilalet et les Hauts Plateaux.

- Des nuages à basse altitude et denses s’accompagneront de formations brumeuses ou d’une fine pluie dans les plaines du Gharb et du Saïss, le bassin des Ouled Abdoun, vers Oulmès et dans le nord du Sahara.

- Des passages nuageux denses dans l’après-midi provoqueront de faibles pluies ou quelques gouttes éparses vers Tanger, le long de l’oued Loukkos et dans le nord du Gharb, et à la nuit tombée dans le Saïss, le Rif, la Méditerranée, le nord de l’Oriental et du Moyen Atlas et la plaine du Gharb.

- Vent modéré à fort de secteur nord dans les côtes au sud du pays et de secteur ouest en Méditerranée et faible à modéré, de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Températures du jour en légère baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, dans le détroit et entre le cap Spartel et Larache, et agitée à forte au sud de Larache.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 3 mars 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+21°C)

Bouarfa : min (+2°C) ; max (+18°C)

Al Hoceïma : min (+9°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+11°C) ; max (+18°C)

Melilla : min (+8°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+10°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+12°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+21°C)

Safi : min (+9°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+9°C) ; max (+22°C)

Marrakech : min (+10°C) ; max (+24°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+21°C)

Fès : min (+6°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (+1°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+7°C) ; max (+19°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+21°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+24°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+21°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+26°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+17°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+31°C).