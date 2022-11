Immeuble Maret, au 128, boulevard Mohammed V (centre-ville de Casablanca). Conçu par Hippolyte Joseph Delaporte, il fut construit en 1932, lors du protectorat. Son architecture est un exemple éminent de la fusion de l'architecture néo-mauresque et néoclassique, avec des touches Art déco.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 14 novembre 2022.

- Chaleur à l’intérieur des terres dans l’ensemble des plaines (Gharb, Saïss, Chaouia, Souss, Haouz), de même que dans tout le sud du Royaume.

- Quelques gouttes de pluie éparses attendues dans le Haut Atlas.

- Chasse-sable à l'intérieur des terres au Sahara.

- Les températures du jour varient peu par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, agitée entre Larache et Tan Tan ainsi qu’au sud de Dakhla, et peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 14 novembre 2022.

Oujda : min (+14°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+23°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+25°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+23°C)

Melilia : min (+14°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+15°C) ; max (+23°C)

Kénitra : min (+11°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+16°C) ; max (+29°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+31°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+27°C)

Beni Mellal : min (+14°C) ; max (+28°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+30°C)

Meknès : min (+14°C) ; max (+28°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+29°C)

Midelt : min (+8°C) ; max (+20°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+19°C)

Taounate : min (+16°C) ; max (+28°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+24°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+23°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+33°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+20°C) ; max (+33°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+25°C).