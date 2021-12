Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 8 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement froid ce matin et la nuit suivante en montagne, dans les Hauts Plateaux, l'Oriental et le Tafilalet.

- Des passages nuageux denses occasionneront des pluies éparses vers Tanger, le long de l’oued Loukkos et dans le Rif occidental.

- Un ciel passagèrement nuageux engendrera quelques faibles pluies dans le Saïss, vers Oulmès, le Moyen Atlas, le nord de l’Oriental, la rive méditerranéenne et les plaines atlantiques au nord d’El Jadida.

- Vent modéré à parfois relativement fort de secteur ouest sur la rive méditerranéenne et de secteur nord sur les côtes près du Souss, et faible à modéré, de secteur sud dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit ainsi qu'ailleurs et agitée à forte entre Larache et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 7 décembre 2021.



Oujda : min (+7°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+16°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+16°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+11°C) ; max (+16°C)

Kénitra : min (+8°C) ; max (+17°C)

Rabat : min (+7°C) ; max (+17°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+8°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+5°C) ; max (+18°C)

Safi : min (+9°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+2°C) ; max (+20°C)

Beni Mellal : min (+4°C) ; max (+20°C)

Marrakech : min (+2°C) ; max (+21°C)

Meknès : min (+4°C) ; max (+16°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+17°C)

Ifrane : min (+2°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+4°C) ; max (+11°C)

Errachidia : min (+2°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+0°C) ; max (+22°C)

Agadir : min (+9°C) ; max (+18°C)

Essaouira : min (+9°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+11°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+10°C) ; max (+24°C)

Dakhla : min (+14°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+13°C) ; max (+26°C)

Lagouira : min (+15°C) ; max (+28°C).