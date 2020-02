© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce lundi 17 février 2020, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps froid ce matin et la nuit suivante sur les montagnes.

- Températures maximales relativement en hausse sur le centre et le sud du pays.

- Nuages bas et denses ce matin et la nuit suivante, avec de la brume ou du brouillard sur la côte atlantique et les plaines avoisinantes, la rive méditerranéenne, le nord de l'Oriental et le Saïss.

- Remontée de nuages venus des régions africaines dont la latitude se trouve aux alentours du tropique du Capricorne, d’où un risque d'ondées voire d'orages par endroits sur l'extrême sud du Maroc.

- Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur Est à Nord sur les provinces du Sud et les plaines au centre du pays, faible à modéré de secteur Ouest à Nord, à parfois variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -01/05°C sur les reliefs, 05/11°C sur l'Oriental, le Saïss, le Rif, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, la Méditerranée et sur les reliefs situés au sud-est du Maroc, de 11/17°C sur la région de Tanger, les plaines au nord et au centre du pays, le Souss, les régions peu escarpées du sud-est du pays ainsi que le nord du Sahara, et de 17/24 °C sur le reste du Maroc saharien.

- Températures maximales de l'ordre de 15/21°C sur les reliefs, la rive méditerranéenne, la région de Larache, les plaines du Gharb et sur la côte atlantique au nord du Maroc, 21/27°C sur l'Oriental, le Saïss, les plateaux de gisements de phosphates et de la région d’Oulmès, les plaines au nord du pays, la côte atlantique au centre et dans les vallées au sud-est du pays. Les maximales seront de 27/32°C sur les plaines au centre du Maroc, le Souss, l'extrême sud-est ainsi que le nord des provinces du Sud, et de 32/36 °C sur le reste des provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, et agitée sur le reste de la façade atlantique du Maroc.