Assa (vue aérienne). A 100 km de Guelmim, diverses variétés de dattes sont cultivées sur des milliers d'hectares dans son oasis, nichée dans la vallée de l'oued Drâa. Dans la zaouia de son ancien ksar, de jeunes élèves étudient le Coran et la théologie.

© Copyright : Panegyrics of Granovetter

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 1er mai 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Quelques pluies résiduelles subsisteront dans le Saïss, le Moyen Atlas, le Rif et la région de Tanger.

- Des nuages cumuliformes provoqueront des ondées éparses sur les Haut et Moyen Atlas.

- Ailleurs dans le Royaume, circuleront des nuages élevés, ou un ciel clair.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord dans les côtes d’Agadir à Dakhla, faible à modéré de secteur Sud dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.





- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le Détroit et entre le cap Spartel et Casablanca, et peu agitée à agitée ailleurs.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 1er mai 2021.

Oujda : min (+11°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+12°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+20°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+18°C)

Mellilia : min (+12°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+10°C) ; max (+20°C)

Rabat : min (+9°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+8°C) ; max (+21°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+18°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+22°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+18°C)

Fès : min (+9°C) ; max (+18°C)

Ifrane : min (+4°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+18°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+26°C)

Ouarzazate : min (+11°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+28°C).