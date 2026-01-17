Météo. D’un temps calme à un épisode perturbé: ce qui va changer et pourquoi, selon un expert

La vague de froid se poursuit. . DR

Après plusieurs jours de stabilité atmosphérique, le Maroc s’apprête à connaître un changement météorologique marqué. Vague de froid, averses soutenues et chutes de neige sont attendues, selon les explications d’Abdelaziz Belhouji, ingénieur en météorologie et hydrologie et conseiller en changement climatique à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Selon l’expert, les derniers modèles de prévision numérique annoncent l’installation d’une configuration atmosphérique d’ampleur, peu fréquente ces dernières années. Il s’agit de l’arrivée d’une «goutte froide», un phénomène météorologique susceptible de générer une forte instabilité sur l’ensemble du territoire.

Une infiltration d’air polaire à l’origine du phénomène

«Le scénario est classique mais n’a pas été observé depuis plusieurs années», explique Abdelaziz Belhouji. Un vaste thalweg, c’est-à-dire un creux barométrique, s’étend actuellement de l’Atlantique Nord vers les latitudes marocaines.

D’ici le dimanche 18 janvier, ce système devrait s’isoler pour former ce que les météorologues appellent une goutte froide ou «cut-off low».

Concrètement, il s’agit d’une bulle d’air très froid qui se détache de la circulation générale de l’atmosphère et vient stationner au-dessus du Maroc. En entrant en interaction avec des remontées d’air chaud et humide d’origine tropicale, cette masse d’air crée une instabilité marquée, propice aux précipitations et aux orages.

Précipitations généralisées, neige et chute des températures

Les impacts attendus sont significatifs. Des précipitations quasi généralisées, parfois orageuses et localement intenses, sont prévues sur plusieurs régions du pays. La neige devrait faire son retour sur les reliefs, à partir de 1.200 mètres d’altitude, tandis qu’une baisse brutale des températures est également annoncée.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a d’ores et déjà émis un Bulletin d’alerte météorologique, appelant à la vigilance.

Les enjeux pour les secteurs clés

Sur le plan agricole, cette séquence hivernale est perçue comme une bonne nouvelle pour les réserves hydriques et les cultures d’automne. Toutefois, Abdelaziz Belhouji appelle à la prudence face aux risques de gel, notamment pour les cultures sensibles.

Du côté de la logistique et du transport, des perturbations sont possibles sur les axes routiers de montagne, en particulier au niveau des cols de l’Atlas, en raison des chutes de neige.

Enfin, sur le plan énergétique, une hausse de la demande en chauffage est attendue dès le week-end, en lien avec la chute des températures.

Le Maroc bascule d’un régime météorologique relativement stable vers une séquence hivernale active et instable. «La trajectoire exacte de la goutte froide sera déterminante pour identifier les zones qui connaîtront les cumuls les plus importants de pluie et de neige», souligne Abdelaziz Belhouji.

Les autorités recommandent ainsi aux citoyens de suivre régulièrement les prévisions de la DGM avant tout déplacement dans les prochains jours.