Plage de Lalla Fatna, près de Safi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la flottille de pêche et les conserveries safiotes se développent considérablement. La ville devient, au début des années 50, le premier port sardinier du monde, pour la filière de la pêche et de la conserve.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 19 décembre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Il gèle et le temps est relativement froid ce matin et la nuit suivante dans l'Atlas, le Rif, le Tafilalet et les Hauts Plateaux.

- Quelques formations brumeuses circulent ce matin dans les côtes au sud du pays, la rive méditerranéenne et la vallée de la Moulouya.

- Pluies ou averses et risque d’orages par endroits les Haut et Anti-Atlas, le Souss, le Tafilalet et généralement dans le sud du pays.

- Ciel peu à passagèrement nuageux, de faibles ondées sont attendues sur les côtes au nord du pays et leurs plaines proches (Gharb, Chaouia), ainsi que celles proches du Souss.

- Quelques gouttes de pluie sont prévues à l’ouest de la rive méditerranéenne.

- Il neigera sur les sommets du Haut Atlas.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps stable et le ciel sera peu nuageux à clair.

- Chasse-poussière par endroits dans le nord des Provinces du Sud et le Souss.

- Rafales de vent localement assez fortes vers Tanger, le Souss et le nord des Provinces du Sud.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte dans le détroit et peu agitée à agitée devenant agitée le long des côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 19 décembre 2021.

Oujda : min (+3°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+1°C) ; max (+13°C)

Al Hoceïma : min (+6°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+11°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+18°C)

Kénitra : min (+7°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+7°C) ; max (+21°C)

Casablanca : min (+9°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+9°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+10°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+19°C)

Khouribga : min (+8°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+7°C) ; max (+23°C)

Marrakech : min (+7°C) ; max (+24°C)

Meknès : min (+6°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+5°C) ; max (+21°C)

Ifrane : min (+1°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+22°C)

Errachidia : min (+1°C) ; max (+16°C)

Ouarzazate : min (+5°C) ; max (+11°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+12°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+12°C) ; max (+23°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+13°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+21°C)

Lagouira : min (+15°C) ; max (+21°C).