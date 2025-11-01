Météo. Côtes atlantiques voilées et rafales sur l’Anti-Atlas ce samedi 1er novembre, avec une hausse de la température au Sud

Les remparts de la ville d'Asilah.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales, par endroits, sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Anti-Atlas et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/21°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/16°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les provinces du Sud, le Sud-Est et les côtes Centres, et en légère baisse à stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Essaouira, peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er novembre 2025:

– Oujda min 13 max 26

– Bouarfa min 9 max 27

– Al Hoceima min 15 max 22

– Tétouan min 13 max 23

– Sebta min 17 max 23

– Mellilia min 17 max 23

– Tanger min 15 max 31

– Kénitra min 17 max 23

– Rabat min 16 max 22

– Casablanca min 17 max 23

– El Jadida min 14 max 22

– Settat min 15 max 25

– Safi min 13 max 25

– Khouribga min 13 max 26

– Béni Mellal min 13 max 26

– Marrakech min 13 max 27

– Meknès min 11 max 22

– Fès min 11 max 22

– Ifrane min 9 max 20

– Taounate min 15 max 25

– Errachidia min 10 max 28

– Ouarzazate min 6 max 28

– Agadir min 13 max 25

– Essaouira min 13 max 25

– Laâyoune min 14 max 34

– Es-Semara min 16 max 37

– Dakhla min 15 max 36

– Aousserd min 23 max 40

– Lagouira min 19 max 34

– Midelt min 7 max 24.