Météo. Côtes atlantiques voilées et rafales sur l’Anti-Atlas ce samedi 1er novembre, avec une hausse de la température au Sud

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales, par endroits, sur les plaines atlantiques.
- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Anti-Atlas et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/21°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/16°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur les provinces du Sud, le Sud-Est et les côtes Centres, et en légère baisse à stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Essaouira, peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er novembre 2025:
– Oujda min 13 max 26
– Bouarfa min 9 max 27
– Al Hoceima min 15 max 22
– Tétouan min 13 max 23
– Sebta min 17 max 23
– Mellilia min 17 max 23
– Tanger min 15 max 31
– Kénitra min 17 max 23
– Rabat min 16 max 22
– Casablanca min 17 max 23
– El Jadida min 14 max 22
– Settat min 15 max 25
– Safi min 13 max 25
– Khouribga min 13 max 26
– Béni Mellal min 13 max 26
– Marrakech min 13 max 27
– Meknès min 11 max 22
– Fès min 11 max 22
– Ifrane min 9 max 20
– Taounate min 15 max 25
– Errachidia min 10 max 28
– Ouarzazate min 6 max 28
– Agadir min 13 max 25
– Essaouira min 13 max 25
– Laâyoune min 14 max 34
– Es-Semara min 16 max 37
– Dakhla min 15 max 36
– Aousserd min 23 max 40
– Lagouira min 19 max 34
– Midelt min 7 max 24.