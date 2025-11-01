Société

Météo. Côtes atlantiques voilées et rafales sur l’Anti-Atlas ce samedi 1er novembre, avec une hausse de la température au Sud

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er novembre 2025:

Le 01/11/2025 à 05h56

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales, par endroits, sur les plaines atlantiques.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l’Anti-Atlas et le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières, par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et le Rif, de 17/21°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 10/16°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les provinces du Sud, le Sud-Est et les côtes Centres, et en légère baisse à stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Essaouira, peu agitée à agitée au Sud de Tan-Tan et agitée ailleurs.

Lire aussi : Sidi Ifni: l’écrin océanique des vents et des montagnes

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er novembre 2025:

Oujda min 13 max 26

Bouarfa min 9 max 27

Al Hoceima min 15 max 22

Tétouan min 13 max 23

Sebta min 17 max 23

Mellilia min 17 max 23

Tanger min 15 max 31

Kénitra min 17 max 23

Rabat min 16 max 22

Casablanca min 17 max 23

El Jadida min 14 max 22

Settat min 15 max 25

Safi min 13 max 25

Khouribga min 13 max 26

Béni Mellal min 13 max 26

Marrakech min 13 max 27

Meknès min 11 max 22

Fès min 11 max 22

Ifrane min 9 max 20

Taounate min 15 max 25

Errachidia min 10 max 28

Ouarzazate min 6 max 28

Agadir min 13 max 25

Essaouira min 13 max 25

Laâyoune min 14 max 34

Es-Semara min 16 max 37

Dakhla min 15 max 36

Aousserd min 23 max 40

Lagouira min 19 max 34

Midelt min 7 max 24.

















