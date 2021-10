© Copyright : David Gubler

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 09 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Formations brumeuses et nuages bas sur les côtes Nord et Centre et sur la Méditerranée.

- Circulation des nuages élevés sur le Sud et le Centre.

- Temps stable et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent modéré de secteur nord sur le Sud, faible de secteur est sur le Sud-Est et de secteur nord à variable ailleurs.

- Températures minimales de l’ordre de 06/14°C sur les reliefs, 20/27°C sur le Sud des provinces sahariennes et l’extrême Sud-Est et de 12/19°C ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 36/41°C sur l’extrême Sud du pays, de 30/36°C sur le Sud-Est, de 28/33°C sur l’intérieur du Souss, les plaines intérieures Nord et Centre et les plateaux de phosphates et Oulmès et de 22/28°C en général ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerrané, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du samedi 09 octobre 2021 :

- Oujda: 14-27

- Bouarfa: 16-28

- Al Hoceima: 17-28

- Tétouan: 19-24

- Sebta: 19-24

- Mellilia: 16-25

- Tanger: 19-28

- Kénitra: 18-27

- Rabat: 16-27

- Casablanca: 17-26

- El Jadida: 18-26

- Settat: 16-30

- Safi: 17-30

- Khouribga: 16-31

- Béni Mellal- 15-34

- Marrakech: 18-33

- Meknès: 17-33

- Fès: 17-32

- Ifrane: 11-26

- Taounate: 21-32

- Errachidia: 19-31

- Ouarzazate: 17-32

- Agadir: 17-22

- Essaouira: 17-28

- Laâyoune: 19-29

- Smara: 17-30

- Dakhla: 19-27

- Aousserd: 26-38

- Lagouira: 24-37.