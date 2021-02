© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 25 février 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude s’accompagneront de formations brumeuses ou de bruine par endroits ce matin sur les côtes et les plaines au nord du pays, ainsi que dans le nord des Provinces du Sud.

- Pluie ou averses localement orageuses, dès l’après-midi, sur l’Atlas et ses plaines avoisinantes, les plateaux de gisements de Phosphates et d’Oulmès et par endroits sur les côtes et les plaines au nord et au centre.

- Chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas et de l’Anti-Atlas, cette nuit.

- Temps relativement froid, voire froid, dans l’Atlas.

- Chasse-sable par endroits dans les Provinces du Sud.

- Vent modéré à localement assez fort de secteur nord à est dans les Provinces du Sud et faible à modéré de secteur sud à Est dans l’Oriental et le Tafilalet et de secteur nord à variable ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, agitée à forte devenant agitée dans le détroit et agitée à forte le long des côtes atlantiques.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 25 février 2021.