Kite-surf, Dakhla. Dès 2003, des articles parus dans les plus grands magazines (Surf, Wind…), vantant les spots de la région, ont permis à la lagune d'accueillir des windsurfers du monde entier. Celui de Foum Labouir est réputé pour sa ligne, longue et droite.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 18 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps relativement chaud à l’extrême sud du Royaume.

- Des nuages à basse altitude circuleront fréquemment ce matin et la nuit suivante près des côtes et s’accompagneront de formations brumeuses par endroits sur la rive méditerranéenne, les côtes atlantiques proches de la plaine du Souss et celles du sud.

- Ailleurs au Maroc, il fera beau temps et le ciel sera peu nuageux à clair.

- Rafales de vent assez fortes vers Tanger, dans le Saïss et les côtes au sud du pays. Ces rafales de vent s’accompagneront de chasse-sable par endroits.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre le cap Spartel et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 18 octobre 2021.



Oujda : min (+5°C) ; max (+19°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+14°C)

Al Hoceïma : min (+9°C) ; max (+21°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+17°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+10°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+9°C) ; max (+22°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+20°C)

El Jadida : min (+8°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+4°C) ; max (+22°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+23°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+25°C)

Meknès : min (+9°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+9°C) ; max (+24°C)

Ifrane : min (+0°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+9°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+20°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+24°C)

Essaouira : min (+10°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+20°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+32°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+32°C).