L'ancien nom de Dakhla, Villa Cisneros, fut choisi en hommage à Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), cardinal, réformateur religieux, Grand inquisiteur et homme d'Etat espagnol, connu pour avoir été proche d'Isabelle la Catholique, dont il fut le confesseur et le directeur de conscience.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 6 novembre 2022.

- Temps chaud dans les régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab.

- Bancs de brume ou légère pluie par endroits au matin et à la nuit tombée le long des côtes méditerranéennes et de la partie proche de l’océan Atlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, des Doukkala et du Souss.

- Chasse-sable à l'intérieur des terres au Sahara.

- Températures du jour en légère hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit de Gibraltar, ainsi que le long du littoral atlantique, devenant agitée à forte entre Mehdia et le cap Ghir.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 6 novembre 2022.

Oujda : min (+12°C) ; max (+26°C)

Bouarfa : min (+12°C) ; max (+25°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+24°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+23°C)

Melilia : min (+16°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+24°C)

El Jadida : min (+16°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+14°C) ; max (+26°C)

Safi : min (+16°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+28°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+29°C)

Marrakech : min (+16°C) ; max (+30°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+12°C) ; max (+26°C)

Midelt : min (+9°C) ; max (+23°C)

Ifrane : min (+6°C) ; max (+20°C)

Taounate : min (+15°C) ; max (+26°C)

Errachidia : min (+13°C) ; max (+26°C)

Ouarzazate : min (+13°C) ; max (+27°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+32°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+28°C)

Aousserd : min (+21°C) ; max (+34°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+31°C).