Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 24 novembre 2022.

- Il fera froid, ce matin et à la nuit tombée, dans les montagnes du Rif et de l’Atlas, de même que dans l’Oriental et les Hauts Plateaux.

- Ciel dégagé et beau temps dans l’ensemble.

- Bancs de brume le long du littoral atlantique.

- Mercure en hausse dans la plaine du Souss, de même que dans l’ensemble des régions du sud du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte entre Tanger et Tarfaya, et peu agitée à agitée dans le détroit ainsi qu’au sud du Royaume. La houle deviendra forte à très forte par endroits au cours de l’après-midi entre Rabat et le cap Ghir.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 24 novembre 2022.

Oujda : min (+11°C) ; max (+25°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+22°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+22°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+19°C)

Melilia : min (+13°C) ; max (+22°C)

Tanger : min (+16°C) ; max (+20°C)

Kénitra : min (+12°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+10°C) ; max (+22°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+12°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+9°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+13°C) ; max (+24°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+25°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+25°C)

Marrakech : min (+10°C) ; max (+27°C)

Meknès : min (+8°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+8°C) ; max (+24°C)

Midelt : min (+7°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+5°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+7°C) ; max (+24°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+21°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+29°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+29°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+17°C) ; max (+28°C).