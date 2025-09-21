Météo. Baisse des températures et foyers orageux sur plusieurs régions ce dimanche 21 septembre, avec une chaleur persistante au Sud

La forteresse de Safi, ville sous domination portugaise de 1488 à 1541, fut contruite par le grand navigateur portugais Vasco de Gama, découvreur des Indes. L'occupation dura 53 ans, puis les Portugais, qui venaient de perdre Agadir, décidèrent d'évacuer Safi. DR

Température du jour en baisse avec persistance du temps assez chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

— Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

— Quelques ondées probables sur le Tangérois et Loukkous, la matinée.

— Ciel passagèrement nuageux sur les autres plaines au Nord d’Essaouira.

— Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

— Températures minimales de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 14/20°C les reliefs de l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 19/24°C partout ailleurs.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

— Oujda min 21 max 34

— Bouarfa min 18 max 33

— Al Hoceima min 22 max 30

— Tétouan min 21 max 30

— Sebta min 20 max 29

— Mellilia min 21 max 25

— Tanger min 23 max 27

— Kénitra min 19 max 27

— Rabat min 21 max 26

— Casablanca min 22 max 26

— El Jadida min 21 max 26

— Settat min 19 max 26

— Safi min 21 max 28

— Khouribga min 20 max 31

— Béni Mellal min 25 max 34

— Marrakech min 22 max 34

— Meknès min 20 max 27

— Fès min 22 max 28

— Ifrane min 15 max 26

— Taounate min 23 max 30

— Errachidia min 22 max 32

— Ouarzazate min 19 max 31

— Agadir min 19 max 31

— Essaouira min 18 max 22

— Laâyoune min 20 max 35

— Es-Semara min 25 max 40

— Dakhla min 21 max 31

— Aousserd min 26 max 41

— Lagouira min 23 max 37

— Midelt min 18 max 30.