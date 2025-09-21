Société

Météo. Baisse des températures et foyers orageux sur plusieurs régions ce dimanche 21 septembre, avec une chaleur persistante au Sud

La forteresse de Safi, ville sous domination portugaise de 1488 à 1541, fut contruite par le grand navigateur portugais Vasco de Gama, découvreur des Indes. L'occupation dura 53 ans, puis les Portugais, qui venaient de perdre Agadir, décidèrent d'évacuer Safi.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/09/2025 à 05h59

Température du jour en baisse avec persistance du temps assez chaud sur les provinces sahariennes et le Sud-Est.

— Foyers orageux avec ondées ou averses sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et l’Oriental.

— Quelques ondées probables sur le Tangérois et Loukkous, la matinée.

— Ciel passagèrement nuageux sur les autres plaines au Nord d’Essaouira.

— Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroit.

— Températures minimales de l’ordre de 24/28°C sur l’intérieur des provinces du Sud et le Sud-Est, de 14/20°C les reliefs de l’Atlas, le Rif et l’Oriental et de 19/24°C partout ailleurs.

— Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 21 septembre 2025:

Oujda min 21 max 34

Bouarfa min 18 max 33

Al Hoceima min 22 max 30

Tétouan min 21 max 30

Sebta min 20 max 29

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 23 max 27

Kénitra min 19 max 27

Rabat min 21 max 26

Casablanca min 22 max 26

El Jadida min 21 max 26

Settat min 19 max 26

Safi min 21 max 28

Khouribga min 20 max 31

Béni Mellal min 25 max 34

Marrakech min 22 max 34

Meknès min 20 max 27

Fès min 22 max 28

Ifrane min 15 max 26

Taounate min 23 max 30

Errachidia min 22 max 32

Ouarzazate min 19 max 31

Agadir min 19 max 31

Essaouira min 18 max 22

Laâyoune min 20 max 35

Es-Semara min 25 max 40

Dakhla min 21 max 31

Aousserd min 26 max 41

Lagouira min 23 max 37

Midelt min 18 max 30.

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

