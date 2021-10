Port de Boujdour (à 160 km au sud du port de Laâyoune). Opérationnelle depuis le 26 avril 2012, cette infrastructure, composée de deux digues et de deux quais, abrite aussi une halle aux poissons ainsi que des unités de transformation d'algues et de poisson, issus de la pêche artisanale.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 8 octobre 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Baisse des températures dans la majeure partie du Royaume, mais persistance d’un temps relativement chaud à l'extrême sud.

- Des nuages assez denses et à basse altitude, ce matin et la nuit suivante, circuleront près des côtes et s’accompagneront de formations brumeuses ou provoqueront de la bruine par endroits.

- Il fera beau temps partout au Maroc, ciel clair à peu nuageux dans le nord du pays, et circulation de nuages élevés dans le ciel des Provinces du Sud.

- Vent modéré de secteur nord dans le sud et faible à modéré, de secteur est dans le Tafilalet et de secteur nord à ouest ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs sur les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 8 octobre 2021.



Oujda : min (+12°C) ; max (+29°C)

Bouarfa : min (+17°C) ; max (+30°C)

Al Hoceïma : min (+16°C) ; max (+26°C)

Tétouan : min (+17°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+19°C) ; max (+24°C)

Melilla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Tanger : min (+21°C) ; max (+28°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+25°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+25°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+25°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+30°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+27°C)

Khouribga : min (+18°C) ; max (+33°C)

Beni Mellal : min (+18°C) ; max (+34°C)

Marrakech : min (+18°C) ; max (+34°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+32°C)

Fès : min (+15°C) ; max (+v°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+24°C)

Taounate : min (+17°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+20°C) ; max (+32°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+33°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+15°C) ; max (+25°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+21°C) ; max (+36°C)

Dakhla : min (+20°C) ; max (+29°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+41°C)

Lagouira : min (+22°C) ; max (+33°C).