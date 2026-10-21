Société

Météo. Averses orageuses sur le Haut Atlas, brouillard dans plusieurs régions et baisse des températures dans le Sud ce mercredi 21 octobre

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le "taros". L'été y est donc à la fois frais et humide. 

Essaouira a un régime météo très particulier. Dès que la température monte dans l'arrière-pays, la cité est soumise à un vent thermique puissant qui vient de l'océan, le taros. L'été y est donc à la fois frais et humide.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 octobre 2026 :

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/10/2026 à 06h54

- Ondées avec risque d’orage sur le Haut-Atlas.

- Nuages bas matinaux denses sur le Sud-est, la rive Méditerranéenne et les plaines intérieures nord avec formations brumeuses ou bruines par endroits.

- Nuages bas nocturnes sur l’Oriental avec formations brumeuses ou bruines locales.

- Rafales de vent modérées, à localement, assez fortes sur les provinces sud et les côtes entre El Jadida et Essaouira.

- Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 19/23°C sur les provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.

- Température en baisse sensible sur les provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée sur le Littoral.

Lire aussi : Orages, chute des températures et vent fort: à quoi s’attendre cette semaine?

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 octobre:

- Oujda min 11 max 26

- Bouarfa min 10 max 19

- Al Hoceima min 14 max 22

- Tétouan min 13 max 22

- Sebta min 18 max 21

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 15 max 22

- Kénitra min 15 max 25

- Rabat min 15 max 23

- Casablanca min 16 max 24

- El Jadida min 15 max 24

- Settat min 12 max 27

- Safi min 14 max 28

- Khouribga min 10 max 26

- Béni Mellal min 13 max 26

- Marrakech min 15 max 29

- Meknès min 14 max 24

- Fès min 13 max 23

- Ifrane min 06 max 19

- Taounate min 12 max 25

- Errachidia min 10 max 20

- Ouarzazate min 10 max 22

- Agadir min 16 max 25

- Essaouira min 17 max 28

- Laâyoune min 19 max 25

- Es Semara min 19 max 23

- Dakhla min 20 max 25

- Aousserd min 19 max 20

- Lagouira min 21 max 27

- Midelt min 06 max 20.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/10/2026 à 06h54
#Météo#Météorologie#températures#Climat#DGM

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