Météo. Averses orageuses sur le Haut Atlas, brouillard dans plusieurs régions et baisse des températures dans le Sud ce mercredi 21 octobre

- Ondées avec risque d’orage sur le Haut-Atlas.
- Nuages bas matinaux denses sur le Sud-est, la rive Méditerranéenne et les plaines intérieures nord avec formations brumeuses ou bruines par endroits.
- Nuages bas nocturnes sur l’Oriental avec formations brumeuses ou bruines locales.
- Rafales de vent modérées, à localement, assez fortes sur les provinces sud et les côtes entre El Jadida et Essaouira.
- Température minimale de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 19/23°C sur les provinces sahariennes et de 12/18 °C partout ailleurs.
- Température en baisse sensible sur les provinces sahariennes et en hausse partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit ainsi que peu agitée à agitée sur le Littoral.
Lire aussi : Orages, chute des températures et vent fort: à quoi s’attendre cette semaine?
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 octobre:
- Oujda min 11 max 26
- Bouarfa min 10 max 19
- Al Hoceima min 14 max 22
- Tétouan min 13 max 22
- Sebta min 18 max 21
- Mellilia min 18 max 22
- Tanger min 15 max 22
- Kénitra min 15 max 25
- Rabat min 15 max 23
- Casablanca min 16 max 24
- El Jadida min 15 max 24
- Settat min 12 max 27
- Safi min 14 max 28
- Khouribga min 10 max 26
- Béni Mellal min 13 max 26
- Marrakech min 15 max 29
- Meknès min 14 max 24
- Fès min 13 max 23
- Ifrane min 06 max 19
- Taounate min 12 max 25
- Errachidia min 10 max 20
- Ouarzazate min 10 max 22
- Agadir min 16 max 25
- Essaouira min 17 max 28
- Laâyoune min 19 max 25
- Es Semara min 19 max 23
- Dakhla min 20 max 25
- Aousserd min 19 max 20
- Lagouira min 21 max 27
- Midelt min 06 max 20.