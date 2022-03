Muraille défensive, Marrakech. En 2020, la cité et son aire urbaine comptent près d’un million d’habitants. Sa vaste médina (600 hectares), la plus peuplée d'Afrique du Nord, est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

© Copyright : Jerzy Strzelecki

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 25 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Quelques averses et un risque d'orages dans la rive méditerranéenne, le nord du Royaume, l'Oriental, le Rif, la plaine du Saïss et les montagnes de l’Atlas.

- Quelques gouttes de pluies éparses sont attendues à Zaër, la plaine du Tadla, le Haouz, la plaine du Souss, de même que dans le nord du Sahara.

- Des flocons de neige tomberont dans les sommets des Haut et Moyen Atlas ainsi que dans ceux du Rif.

- Temps froid à l’intérieur des terres, ainsi qu’en montagne.

- Formations brumeuses par endroits dans les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss.

- Vent modéré de secteur nord dans le sud de l’Atlas, de même que le long des côtes au sud du pays.

- Chasse-sable par endroits à l’extrême sud du Royaume.

- Les températures du jour seront en baisse notable dans l’Oriental, et en hausse généralement ailleurs au Maroc par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée et temporairement agitée à forte entre Safi et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 25 mars 2022.



Oujda : min (+9°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+16°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+16°C)

Tétouan : min (+9°C) ; max (+16°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+15°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+16°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+19°C)

Kénitra : min (+8°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+7°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+8°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+7°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+7°C) ; max (+17°C)

Safi : min (+7°C) ; max (+17°C)

Khouribga : min (+3°C) ; max (+14°C)

Beni Mellal : min (+5°C) ; max (+16°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+6°C) ; max (+16°C)

Fès : min (+6°C) ; max (+16°C)

Ifrane : min (+0°C) ; max (+10°C)

Taounate : min (+6°C) ; max (+15°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+21°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+17°C)

Essaouira : min (+9°C) ; max (+18°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+14°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+15°C) ; max (+28°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+27°C).