Kiosque360. La police judiciaire de Meknès a mis fin à l’impunité d’un baron de la drogue qui faisait l’objet de 300 mandats d’arrêt à l’échelle nationale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Les éléments de la police judiciaire de Meknès ont arrêté, dernièrement, un dangereux trafiquant de stupéfiants qui faisait l’objet de 300 mandats d’arrêt à l’échelle nationale. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 7 février, que ce baron de la drogue a disparu de la circulation tout en continuant à se déplacer avec une extrême prudence entre Meknès et les villes avoisinantes. Mais, grâce à de longues investigations et à des informations précises, les enquêteurs ont réussi à le localiser et à lui tendre un piège bien ficelé.

L’un des inspecteurs de la police judiciaire l’a contacté par téléphone et s’est présenté comme un trafiquant voulant acheter une quantité importante de Chira. Après avoir convenu de la quantité et du prix de la drogue, le trafiquant a mordu à l’hameçon et lui a donné rendez-vous dans la ville de Taoujdate relevant de la province d’El Hajeb. Ce dernier s’est effectivement présenté au lieu convenu et a eu juste le temps de reconnaitre son interlocuteur avant qu’il ne soit encerclé et arrêté par les éléments de la police judiciaire sans qu’il n’oppose aucune résistance.

Le quotidien Al Massae rapporte que l’enquête effectuée sur place à permis de découvrir un dépôt clandestin où le prévenu cachait la résine de cannabis et où les policiers ont saisi une quantité dont le poids n’a pas été encore divulgué. Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête sous la supervision du parquet général en attendant qu’il soit déféré devant la justice.