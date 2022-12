© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour le personnel de la santé militaire, dont la prime de risque sera revalorisée. Une revue de presse tirée d'un article d'Al Ahdath Al Maghribia.

Les primes de risque des militaires opérant dans le secteur de la santé viennent d'être revalorisées par un décret ministériel.

C’est Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son numéro du vendredi 2 décembre. Le texte en question vient d’être publié au bulletin officiel et concerne les officiers médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers et techniciens de la santé militaire, et qui bénéficient du statut de salariés des Forces armées royales.

La revalorisation ainsi actée devrait se concrétiser en deux temps, d’abord une hausse comprise entre 700 et 2.950 dirhams en 2023, puis le double à partir de 2024. Le décret, ajoute le quotidien, est signé par Faouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du budget, et Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration.

Dans le détail, Al Ahdath Al Maghribia explique que le texte fixe de nouvelles primes de risque en fonction du grade des militaires concernés. Ainsi, un officier de la santé militaire de grade «colonel» se verra servir à partir de janvier prochain 2.950 dirhams de prime, avant que ce montant passe à 5.900 dirhams à partir de janvier 2024.

Pour les lieutenants-colonels, le barème fixé est de 2.250 dirhams à partir de janvier 2023, puis 4.500 dirhams début 2024. La même logique est appliquée aux autres grades, puisqu’un commandant de la santé militaire devrait obtenir une prime de risque de 1.850 dirhams à partir de janvier prochain, puis 3.600 dirhams un an plus tard. Les capitaines, eux, auront respectivement droit à 1.400 dirhams, puis 2.800 dirhams à partir des mêmes dates. D’autres rémunérations fixées à 700 dirhams à partir de janvier 2023, puis 1.400 dirhams en janvier 2024, sont également prévues dans le décret.

Toutefois, ces barèmes, précise le journal, sont valables pour les officiers médecins, les infirmiers et les techniciens de santé. Les autres catégories, comme les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires qui ont un statut militaire se verront verser une prime de risque de 350 dirhams, puis de 700 dirhams respectivement en janvier 2023 et janvier 2024.

A noter, par ailleurs, que d’autres primes en lien avec l’exercice des métiers de la santé de militaire sont incluses dans le nouveau décret, avec des montants variant entre 3.740 dirhams et 4.340 dirhams selon le grade.