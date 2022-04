© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la recrudescence du phénomène des animaux errants, la commune de Marrakech cherche des solutions. Cette revue de presse est tirée d'un article d'Al Akhbar.

Marrakech souffre de la prolifération des animaux errants. Les services de la commune en ont conscience et ont inscrit le sujet parmi leurs priorités, sans qu’aucun résultat ne soit palpable sur le terrain.



Dans son édition du vendredi 22 avril, Al Akhbar écrit que le Conseil communal de la ville ocre a bien discuté du problème lors de sa dernière session, sauf que les efforts déployés jusque-là semblent insuffisants pour résoudre la problématique. Cette dernière nécessite, en effet, des opérations bien organisées et la mobilisation de plusieurs équipes, dont celle en charge de la prévention de la santé du citoyen pour que les chiens et autres animaux errants ne représentent plus un danger.



D’après des informations recueillies par le journal, des opérations de collecte des chiens ont été diligentées par les services de la commune, tandis qu’un projet d’aménagement d’une fourrière pour animaux est en cours d’exécution. Il en est de même pour un centre de vaccination et de stérilisation dédié à ces animaux errants.



Citant les propos de l’un des vice-présidents de la commune qui se prononçait lors de la dernière session du Conseil communal, Al Akhbar écrit que ces projets illustrent la conviction des élus qu’une solution doit être trouvée en urgence.

D'autant que les animaux errants peuvent jouer un rôle favorisant la transmission de maladies et de virus. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’un projet de texte relatif au centre de stérilisation, mais relatif aussi à la formation des agents de la commune à la gestion de ce phénomène, a été adopté lors de la même session. Il reste maintenant à savoir si les mesures prises seront efficaces pour éradiquer un phénomène qui n'est finalement pas propre à la seule ville de Marrakech.



Rappelons que des sources locales avaient déjà fait remarquer il y a quelques mois que le déplacement de la décharge intra-muros à une trentaine de kilomètres de la ville a eu pour conséquence l'arrivée d’un nombre important de chiens errants sur la ville.