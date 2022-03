© Copyright : DR

Kiosque360. Un ressortissant libanais, installé à Marrakech pendant 22 ans, a conclu son séjour au Maroc par une escroquerie de grande ampleur. Il a arnaqué plusieurs hommes d’affaires avant de prendre la fuite. Voici son modus operandi dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le monde des affaires à Marrakech vient d’être secoué par une escroquerie de taille. Toute la ville en parle. En effet, un ressortissant libanais, installé dans la cité Ocre pendant 22 ans, et bien intégré dans le réseau des affaires, a arnaqué plusieurs hommes d’affaires au Maroc avant de prendre la fuite.



Le Libanais était réputé dans le domaine de la vente de voitures de luxe et concluait des transactions à coups de millions de dirhams avec des clients potentiels, notamment des hommes d’affaires, des entrepreneurs et des députés à Marrakech, Casablanca, Rabat et dans certaines provinces marocaines dans le sud, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 19 et 20 mars.



Le Libanais avait créé une entreprise de vente de voitures de luxe et d’occasion sur le boulevard Abdelkarim El Khattabi à Marrakech, attirant ses clients par des promotions, des facilités et des services après-vente assurés. Pendant la crise pandémique du Covid, il accordait des crédits à ses clients avec des taux d’intérêts exclusifs et des facilités. C’est cette réputation et cette image de marque que le Libanais a mises à profit pour conclure son séjour au Maroc par une escroquerie de grande ampleur.



Ainsi, indiquent les sources du quotidien, il a vendu ses actions dans l’entreprise à un célèbre homme d’affaires dans la province de Rehamna à Marrakech, avant de remettre plusieurs chèques en bois à d’autres entrepreneurs et agriculteurs dans la région et dans d’autres villes du pays. Par la suite, le ressortissant libanais a disparu des radars, font savoir les sources du quotidien.



Ce qui a poussé ses créanciers à saisir la justice. Après des investigations menées par les services sécuritaires, poursuit le quotidien, il s’est avéré que le Libanais a quitté le Maroc à destination d’un pays européen pour continuer son périple afin de rejoindre sa terre natale. Un mandat d’arrêt à l’échelle internationale a été lancé contre le mis en cause qui a pris la poudre d’escampette, en abandonnant ses enfants et son épouse à Marrakech.