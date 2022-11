© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs investisseurs se plaignent d'un "Empereur de la nuit" qui met la concurrence KO à Marrakech grâce à des pratiques loin d'être légales. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah

Marrakech sous le contrôle de «l’empereur de la nuit». C’est ce que laisse comprendre Assabah dans son édition du lundi 14 novembre, concernant la tendance actuelle que vit la ville ocre dans le secteur du divertissement. Le quotidien s’intéresse en effet au sort auquel sont confrontés les nouveaux investisseurs qui tentent de lancer leurs cafés, restaurants ou cabarets dans certaines des zones les plus attrayantes de Marrakech. Selon le journal, tous ne peuvent que constater l’échec de leur business «a cause de l’un des acteurs de ce secteur qui se permet tout, ou presque, pour éliminer la concurrence».

Dans son récit, le quotidien explique que les lieux les plus prisés de certains quartiers de la ville sont monopolisés par le même investisseur. Pour Assabah, il est propriétaire d’un «Etat de la nuit», référence ici faite aux nombres trop important de projets dont il est le porteur, et qui accueillent chaque soir ce qui se fait de mieux dans la jet set de Raabat, de Casablanca, de Marrakech et souvent aussi des pays du golfe. Ces établissements sont même devenus les incontournables de ceux qui convoitent le monde la nuit.

La réussite de ses business n’est pas en soit le problème, mais les raisons qui l’expliquent. Selon le quotidien arabophone, le succès de «l’Empereur de la nuit» est surtout dû à sa capacité d’offrir tous les «services» dont ont besoin ses clients. «Et bien entendu, on parle ici de prostitution, de proxénétisme, et même de pédophilie. Un «service après-vente» est aussi assuré pour les clients qui en ont les moyens», affirme le quotidien.

Si ce que rapporte Assabah est vrai, cela pourrait être un véritable scandale à Marrakech dont les retentissements pourraient être très grands. D’ailleurs, la même source parle aussi de réseaux criminels bien organisés. C’est qui permettrait à cet «Empereur» de pouvoir assurer tous les services qu’il promet à sa clientèle. C’est d’ailleurs ce qui intrigue le plus aujourd’hui. En effet, comme l’explique le journal, plusieurs investisseurs qui sont concurrencés par ces pratiques illégales s’étonnent de voir les autorités inamovibles devant les agissements des établissements en question, surtout que beaucoup de témoignages rapportent comment «l’Empereur de la nuit» a pu offrir ses services à de richissimes clients du golfe même pendant le pic de la pandémie de la COVID-19, enfreignent souvent les mesures de restrictions sanitaires.