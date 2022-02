© Copyright : DR

Kiosque360. Les chargeurs non conformes ont encore frappé. Un incendie provoqué par l’un de ces appareils a coûté la vie à une femme et envoyé des membres de sa famille aux urgences. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Un chargeur de téléphone non conforme aux normes de sécurité a encore causé un drame dans la région de Marrakech. Cela s’est passé dans la province de Chichaoua. L’explosion du chargeur a été à l’origine d’un important incendie qui a emporté une femme sexagénaire. Le bilan est lourd, écrit le quotidien Al Akhbar dans son numéro du jeudi 17 février car, en plus de la femme décédée des suites de l’incendie, trois autres personnes ont été envoyées aux urgences, à Marrakech.

Selon le quotidien, tous les membres de la famille auraient pu y passer sans l’intervention des voisins. L’incendie, qui a duré presque une heure, s’est déclaré mardi à l’aube dans une maison du douar Ait Ali Yizme, dans la commune d’Idouirane. Le chargeur défectueux branché sur le secteur a pris subitement feu, explique le quotidien. Les flammes ont ensuite atteint les draps et la couche de la défunte qui est morte sur-le-champ. Les autres membres de la famille ne se sont d’ailleurs aperçus de sa mort que lorsque le feu s’est propagé au reste de la maison.

Les voisins, alertés par le feu et les cris des habitants, ont accouru sur les lieux et essayé, en vain, de contenir les flammes, d'une grande intensité. Les éléments de la protection civile, alertés dès le début, ont finalement pu venir à bout de l’incendie. Le Parquet, informé de l’incident, a ordonné le transfert de la dépouille de la défunte à la morgue de Marrakech pour autopsie. C’est la procédure d’usage dans ce genre de situation, car il s’agit de déterminer les véritables causes de la mort.

Par ailleurs, poursuit le quotidien, le ministère public a également ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame. Et le journal de rappeler que le ministère de l’Industrie et du commerce a mené, ces dernières années, une campagne de lutte contre l’importation et la commercialisation des chargeurs non conformes. Cette lutte s’est particulièrement intensifiée durant l’année 2019. Les services du ministère chargés du contrôle de la qualité ont saisi, au port de Casablanca et ailleurs, d’importantes cargaisons de chargeurs de téléphones portables non conformes. Ainsi, durant les onze premiers mois de l’année, plus de 932.000 chargeurs importés ne respectant pas les normes de sécurité ont été refoulés, au niveau des ports du Royaume, par les services de contrôle du ministère.